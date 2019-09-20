В Киеве пригрозили отобрать у россиян купленные ими сельхозземли

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20 сентября 2019, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Украины намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.

"Там, где санкции, где есть агрессор - это, конечно, конфискация", - сказал Милованов, которого цитируют украинские СМИ. По его словам, правительство Украины должно будет наладить мониторинг и "более широко применять этот механизм".

Накануне выступая на встрече с аграриями, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане Незалежной должны получить полноценное право собственности на землю, отметив, что иностранцы покупать землю на Украине не смогут.