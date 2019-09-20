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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В МИД Украины назвали условие снятие блокады Донбасса

20 сентября 2019, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев не станет отменять блокаду Донецкой и Луганской народных республик, пока под его контроль не перейдут расположенные на их территориях предприятия.

"Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?" - заявил Пристайко, чьи слова передают украинские СМИ.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Незалежной добавил, что в настоящий момент Киев уже восстановил оплату некоторых услуг, которые предоставляет жителям ДНР и ЛНР. Так,например, Украине "с той стороны платят за воду".

АС

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