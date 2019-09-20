Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Крыму избрали главу Республики

20 сентября 2019, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

На этот пост на ближайшие пять лет, как и предыдущие пять лет назад, заступил действующий премьер-министр региона Сергей Аксенов. Решение было принято единогласно: "за" Сергея Аксенова проголосовали все 74 народных избранника.

Сейчас 46-летний политик уже принес присягу и вступил в должность. Выступая перед парламентариями до голосования, Аксенов пообещал: "Планируем полностью завершить газификацию республики. Очереди в детские сады навсегда уйдут в прошлое".

АС

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан