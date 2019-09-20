В Крыму избрали главу Республики

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20 сентября 2019, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

На этот пост на ближайшие пять лет, как и предыдущие пять лет назад, заступил действующий премьер-министр региона Сергей Аксенов. Решение было принято единогласно: "за" Сергея Аксенова проголосовали все 74 народных избранника.

Сейчас 46-летний политик уже принес присягу и вступил в должность. Выступая перед парламентариями до голосования, Аксенов пообещал: "Планируем полностью завершить газификацию республики. Очереди в детские сады навсегда уйдут в прошлое".