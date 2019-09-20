Захарова: встреча Лаврова и Помпео на полях ГА ООН прорабатывается

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20 сентября 2019, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях ГА ООН прорабатывается.

В рамках брифинга Захарова также заметила, что в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Сергей Лавров встретился с руководителями внешнеполитических ведомств Японии, Сирии, Китая и Израиля, передает утром в пятницу, 20 сентября, RT.

Напомним, 74-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке в период с 24 по 30 сентября.