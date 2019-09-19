Путин повысил зарплаты чиновникам и дипломатам

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19 сентября 2019, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября окладов дипработников, гражданских госслужащих, работников юстиции. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Месячные оклады лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, повышаются с 1 октября текущего года в 1,043 раза, следует из данных опубликованного документа, подписанного 19 сентября.

Напомним, ранее в марте глава российского правительства, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников и федеральных государственных служащих с 1 октября 2019 года.