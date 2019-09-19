Партии Хабаровского края отчитались за пропаганду

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19 сентября 2019, 12:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В краевую избирательную комиссию некоторые политические партии Хабаровского края представили финансовый отсчет. В документе указаны суммы, потраченные отделениями на пропаганду и агитацию.

На информационную, рекламную, издательскую, рекламную, полиграфическую продукцию больше всех потратило отделение партии «Единая Россия». Проигравшие выборы единороссы раскошелились на пропагандистскую деятельность 12,2 миллионами рублей. На втором месте КПРФ – сумма значительно ниже – 1,8 миллионов рублей. Далее следует «Справедливая Россия», которая потратила на агитацию 350 тысяч рублей, затем ЛДПР – 65 тысяч рублей и «Яблоко» - 10 тысяч рублей. Другие партии в соответствующей графе отчета поставили нули.

Отметим, что прошедшие 8 сентября разноуровневые выборы в Хабаровском крае показали общее «проседание» рейтинга ЕдРа. Единороссам удалось набрать всего 12,51% голосов – это беспрецедентно низкий показатель партии в стране. Победу в Хабаровском крае одержала партия губернатора – ЛДПР, получившая 56,12% голосов. Второе место за КПРФ, четвертое – за «Справедливой Россией».