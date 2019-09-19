Эксперт: страны НАТО не могут смириться с военным превосходством России

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19 сентября 2019, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отреагировал на заявление главы Объединённого комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда о том, что НАТО утрачивает военное превосходство над Россией.

В Пентагоне признали военное превосходство России перед НАТО

Мураховский отметил, что раньше ставка наоборот делалась на то, что РФ ослабела и её вооружённые силы останутся слабыми. Однако надежды лидеров стран НАТО не сбылись.

"Россия с 2008 года начала масштабную военную реформу, приняла новую госпрограмму вооружений и успешно её выполняет, модернизировала свои вооружённые силы и наглядно показала ... могут выполнять практически любые задачи. НАТО это, конечно, не нравится, это их беспокоит", - передаёт слова эксперта RT.

Он объяснил, РФ не усиливала свои группировки на границах стран НАТО, но, когда западные военные "хотят денег" они начинают искать себе сильного противника, которые им "угрожает". Мураховский считает, что сегодня этим "противником" является Россия.

"Идёт запугивание общественности ... И под это дело, конечно, увеличивают военный бюджет", - заключил он.