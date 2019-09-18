Главы всех городов и районов Крыма ушли в отставку

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18 сентября 2019, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, данное решение было принято в связи с необходимостью формирования новой команды: "Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы", - отметил господин Аксенов.

По этому поводу ранее уже высказался глава Ялты Алексей Челпанов. Он отметил, что до принятия решения депутатами городского совета об удовлетворении его заявления, продолжит исполнять свои обязанности.

Также он подчеркнул, что собирается участвовать в грядущем конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты: "Мне есть что представить конкурсной комиссии и всем ялтинцам", - подчеркнул Челпанов.