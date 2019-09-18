Поправки о запрете продажи алкоголя на первых этажах доработают в регионах

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18 сентября 2019, 16:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Владимир Евланов

Депутат Госдумы от Краснодарского края Владимир Евланов прокомментировал обсуждение в парламенте изменения в закон, которые запретят владельцам точек общепита на первых этажах многоквартирных домов продавать в розницу алкоголь. Речь идёт о заведениях, площадь которых менее 20 квадратных метров. По его словам, после рассмотрения проекта в первом чтении, он отправится на обсуждение в регионы.

Евланов отметил, что депутаты ЗСК год назад уже выходили с тако инициативой, однако её не одобрили в Правительстве РФ. Но жалобы от жителей многоэтажек, в которых такая торговля проводится, заставили вернуться к обсуждению, но уже в Госдуме.

«После рассмотрения в первом чтении, данный законопроект будет отправлен на обсуждение в регионы для внесения необходимых поправок и исключения негативных последствий для добросовестных участников рынка. В окончательный вариант закона будут включены поправки в том числе и от депутатов Законодательного собрания Краснодарского края», - рассказал депутат.