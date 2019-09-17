Законопроект проработают детально

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17 сентября 2019, 15:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На очередном планерном заседании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты кубанского парламента обсудили законопроект «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений», подготовленный ко второму чтению. В мероприятии приняли участие министры финансов Сергей Максименко, ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко, директор департамента внутренней политики Сергей Пуликовский.

Открывая совещание, Юрий Бурлачко напомнил, что по итогам июльского планерного совещания данный законопроект принят на сессии в первом чтении. Его цель – передача полномочий сельских поселений по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на районный уровень.

- Данный вопрос был детально изучен, проведены консультации со всеми заинтересованными лицами. Сегодня мы собрались, чтобы посмотреть, отработан ли механизм передачи данных полномочий, выяснить проблемы, которые с этим связаны, в том числе по передаче имущественного комплекса, финансированию полномочий, услышать позицию самих поселений, – отметил спикер ЗСК.

Информацию об анализе исполнения сельскими поселениями вопросов местного значения, финансового обеспечения таких полномочий и целесообразности их передачи на районный уровень представил председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко. Из 328 сельских поселений, представивших информацию о результатах рассмотрения законопроекта, за передачу полномочий в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на уровень муниципального района, высказалось 256 поселений, за осуществление данных полномочий в границах поселений самостоятельно – 64 поселения, за частичную передачу полномочий – 8.

Кроме того, на 1 июля 2019 года из 351 сельского поселения 61 заключило соглашения о передаче названных полномочий на районный уровень. 11 поселений заключили концессионные соглашения в отношении объектов тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения.

Вместе с тем, при решении вопроса об исключении из полномочий сельских поселений вопросов местного значения возникают сложности с передачей поселенческого имущества на районный уровень. Так, по информации муниципалитетов по многим объектам отсутствуют правоустанавливающие документы. А для оформления техдокументации потребуются значительные расходы средств местных бюджетов.

По результатам анализа ситуации сформирован ряд предложений к рассмотрению законопроекта во втором чтении. В том числе по изменению размера дотаций муниципальным районам, разработке дорожных карт по вопросам передачи полномочий и другим. Теперь предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года. К этому времени имеющиеся проблемы будут устранены.

Позицию о необходимости принятия данного закона высказал и заместитель министра ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко. По его словам, в поселениях износ сетей тепло- и водоснабжения крайне высок. Помимо этого, существует дефицит квалифицированных кадров, а также финансовых ресурсов на содержание коммунального комплекса в надлежащем состоянии. Обращаясь к нему, Юрий Бурлачко задал вопрос о том, как будут решаться вопросы передачи имущественного комплекса сельских поселений. Андрей Ляшко заверил спикера, что эти вопросы включены в дорожные карты, разработанные по каждому сельскому поселению.

-Мы детально проанализировали ситуацию с состоянием объектов коммунального комплекса в муниципалитетах и подготовили проекты дорожных карт уже практически по всем поселениям. В них включены и вопросы оформления документации, – сказал заместитель министра. Вопрос вызвал дискуссию. Депутаты высказывали разные позиции. Но все сошлись во мнении, что значительная часть поселений ненадлежащим образом справляется с содержанием объектов тепло-, водоснабжения, и передача этих полномочий на районный уровень должна постепенно переломить ситуацию в лучшую сторону.

Это мнение поддержал и министр финансов Сергей Максименко. По его словам, вопрос действительно сложный и неоднозначный. В крае есть и положительные и отрицательные примеры. Комментируя озвученные позиции, Юрий Бурлачко уточнил, что сложившуюся ситуацию необходимо исправлять.

- Вопрос слишком объемный и непростой. К сожалению, не все муниципалитеты готовы к перераспределению полномочий. Но нам необходимо помнить, что в основе наших действий – стремление решить проблемы жилищно-коммунального хозяйства на местах, сделать так, чтобы население без перебоев получало качественные услуги электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, – подчеркнул спикер.