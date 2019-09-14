Пушков счел Турчинова умалишенным

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с РФ страну останавливает отсутствие ядерного арсенала. Украинский политолог назвал Турчинова "шизофреником" и предложил отправить под трибунал за слова о России

"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России... Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее Турчинов заявил, что Украина не может "объявить войну стране, которая имеет второй в мире ядерный потенциал". Однако, по мнению украинского политика, нынешняя ситуация рано или поздно разрешится.

"Я в этой ситуации вижу один выход - укреплять наш силовой, военный потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у СССР на закате, и мы освободим не только Крым" - отметил он.