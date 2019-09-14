В МИД Украины призвали Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития - это децентрализация", - подчеркнул он, выступая в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

При этом он отметил, что Киев еще не вполне определился, будет ли продлевать действие об особом статусе Донбасса или примет новый. Также сейчас решается, какие в документе могут появиться компромиссы.