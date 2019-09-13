Руководитель украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко в пятницу, 13 сентября, охарактеризовал текущее состояние отношений между Российской Федерацией и Украиной как "оттепель".

Пристайко отметил, что в настоящий момент Киев ищет компромисс, пытаясь понять, как восстановить мир. Он добавил, что РФ готова договариваться и президент Украины Владимир Зеленский пытается это использовать. Дипломат отметил, что в отношениях стран наблюдается определенное потепление, сообщает ТАСС.

Вадим Пристайко, однако, заметил, что украинский лидер не намерен ждать еще пять лет, "пока будут умирать военные". Он добавил, что Киев в ближайшее время планирует вернуть из России сразу всех украинских удерживаемых лиц.