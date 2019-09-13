Песков: санкции никому ничего хорошего не принесут

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление украинского лидера о продлении антироссийских санкций. Представитель Кремля высказал своё отношение на этот счёт.

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад сохранить антироссийские санкции

"Негативно ... Это обоюдоострое оружие не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", - передаёт слова Пескова RT.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что санкции следует сохранить до установления мира в Донбассе.