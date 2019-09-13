Поклонская посоветовала Зеленскому успокоиться и поплавать с дельфинами

Депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть про возвращение Крыма. По её словам, Зеленскому надо управлять той страной, которая осталась от его предшественника Петра Порошенко.

Зеленский придумал, как вернуть Крым

Поклонская отметила, что другие страны не вправе решать судьбу Крымского полуострова, поскольку сами крымчане свой выбор сделали пять лет назад, передаёт РИА Новости.

«Пусть занимаются своими странами и тренируют выдержку, не лезут в дела других. Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец – дельфинотерапия. В Крыму хорошие места, могу подсказать», - сказала Поклонская.