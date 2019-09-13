Владимир Жириновский стал одним из поводов для разговора главы парламента Татарстана Фарида Мухаметшина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. «Популярнейший скандалист» российской политики попал в скандал из-за резких слов в адрес Татарстана.

Скандал произошел во время последней сессии российского парламента. Владимир Жириновский вышел на трибуну и выступил в присущей ему манере.

«Завалили Казань деньгами! Северный Кавказ — деньгами! А потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают! Это чудовищно!» — заявил с парламентской трибуны Жириновский, разгорячившись после критики политической системы в стране: «Принимая бюджет, вы раздаете всем национальным регионам больше, налогов меньше — живи Казнь, расцветай. Стройте мечети до небес!»

В Казани слова Жириновского вызвали, мягко говоря, недоумение. Его выходка стала поводом для беседы с главами парламента России и Татарстана. Сообщается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал речь главы ЛДПР неприемлемой.

В самом Татарстане проживает немало русских. Никаких гонений там нет. Как заявили представители официальной Казани, Татарстан не относится к дотационной республике и отдает в федеральный бюджет значительно больше, чем получает оттуда.

ВИДЕО СКАНДАЛЬНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО