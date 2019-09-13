Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Иностранный экономист объяснил, что причиной трудности в отношениях между Россией и Европой являются Соединённые Штаты. По его словам, Москва должна сначала наладить отношения с Вашингтоном.

Председатель совета директоров Societe Generale экономист Лоренцо Бини-Смаги объяснил, что для стран Евросоюза очень важны отношения с США, передаёт РИА Новости. Европа в своих действиях продолжает ориентироваться на мнение Вашингтона, и уйти от этой модели очень сложно.

«Очень трудно одному из двоих полностью отойти от союзничества с другим... Я думаю, пробовать иметь более хорошие отношения с Россией - это, конечно, цель, но сложно двигаться в этом направлении, если есть напряжённость между Россией и США», - заключил он.