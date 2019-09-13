Отмена восьмичасового рабочего дня невозможна, считают в правительстве

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко заявил, что продолжительность трудового процесса относится к действующему законодательству РФ, поэтому даже отмена устаревших нормативных актов времён СССР не сможет его изменить. По его словам, это не зависит от правительства страны.

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"Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом, это требование, установленное законом, а именно - продолжительность рабочего времени ... даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать - у нас нет компетенции", - отметил Чуйченко в ответ на поручение премьера Дмитрия Медведева отменить нормативные документы советских времен программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Политик считает, что даже наделение специальных служб "правом осуществления надзора и контроля за временем труда" не позволяет "установить качественные и количественные характеристики", которые существуют в рамках закона.