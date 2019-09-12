В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

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"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, к сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут ... причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт. Особенно негативная динамика проявляется в последний год", - передаёт слова дипломата РИА Новости.

Рябков добавил, что действия западных стран становятся в последнее время "более эмоциональными, временами весьма агрессивными". Дипломат считает, что они блокируют работу диалоговых каналов и продолжают разрушать систему контроля над вооружениями.