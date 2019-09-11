Киев заплатит освобожденным украинцам по 4 тысячи долларов

Украинский кабмин принял решение о выделении 100 тысяч гривен украинцам, которые были возвращены в результате обмена с Россией. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.

Решение было принято на втором заседании кабинета министров. Каждый из 35 освобожденных получит по 100 тысяч гривен. Эта сумма по свежему курсу эквивалентна четырем тысячам долларов.

«Только что приняла участие во втором заседании кабинета министров Украины. Было принято важное решение: каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен», — сообщила Людмила Денисова на своей официальной facebook-страничке.

Осуществление выплат возложено на то же ведомство, которое занимается Донбассом.