Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

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"В начале июня текущего года, выступая на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal, помощник президента США Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытается распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа ... Прямая цитата: "У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили - и вы можете отчетливо это видеть - предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США: о том, что президент и его советники спорят между собой, и о других подобных вещах", - написал дипломат в Facebook.

Захарова добавила, что через три месяца Дональд Трамп отправил Болтона в отставку, отметив, что он был категорически не согласен с большим количеством предложений своего помощника, как и многие другие в администрации.

Дипломат считает, что бывший помощник президента, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg, "которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов", должны ответить за обвинения, которые были направлены против России из-за распространения якобы ложной информации о США.

Напомним, что во вторник Дональд Трамп сообщил о том, что попросил Джона Болтона подать в отставку. Позже американский лидер назовёт имя нового помощника.