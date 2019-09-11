Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России
11 сентября 2019, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.
"В начале июня текущего года, выступая на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal, помощник президента США Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытается распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа ... Прямая цитата: "У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили - и вы можете отчетливо это видеть - предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США: о том, что президент и его советники спорят между собой, и о других подобных вещах", - написал дипломат в Facebook.
Захарова добавила, что через три месяца Дональд Трамп отправил Болтона в отставку, отметив, что он был категорически не согласен с большим количеством предложений своего помощника, как и многие другие в администрации.
Дипломат считает, что бывший помощник президента, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg, "которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов", должны ответить за обвинения, которые были направлены против России из-за распространения якобы ложной информации о США.
Напомним, что во вторник Дональд Трамп сообщил о том, что попросил Джона Болтона подать в отставку. Позже американский лидер назовёт имя нового помощника.