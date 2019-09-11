Генерал-майор Александр Мешков едет в Екатеринбург без команды
11 сентября 2019, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
ГУ МВД России по Свердловской области возглавил генерал-майор Александр Мешков. На Урале рассчитывали на заметное пополнение руководящего звена с приходом «варяга», но эти ожидания не оправдались.
Мешков едет в Екатеринбург без своей команды. Силовик не перевозит в регион подчиненных, - сообщает URA.RU.
Свердловский главк МВД готовится к приему нового руководителя. Мешков уже дал первые поручения.
Изменения возможны во всей системе уральской полиции.
Генерал-майору Александру Андреевичу Мешкову 55 лет. С 2009 года он возглавлял УМВД России по Твери, с 2017-го — УМВД по Астраханской области.
В агенстве узнали, что Мешков в Астаханской области «проработал не так долго и не имеет своей команды, которую мог бы перевести в Екатеринбург для проведения оперативных реформ».
Инсайдер в полиции Астрахани рассказал о тесных отношениях Мешкова со Следственным комитетом, хотя МВД и СКР обычно конкурируют.