Генерал-майор Александр Мешков едет в Екатеринбург без команды

ГУ МВД России по Свердловской области возглавил генерал-майор Александр Мешков. На Урале рассчитывали на заметное пополнение руководящего звена с приходом «варяга», но эти ожидания не оправдались.

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Мешков едет в Екатеринбург без своей команды. Силовик не перевозит в регион подчиненных, - сообщает URA.RU.

Свердловский главк МВД готовится к приему нового руководителя. Мешков уже дал первые поручения.

Изменения возможны во всей системе уральской полиции.

Генерал-майору Александру Андреевичу Мешкову 55 лет. С 2009 года он возглавлял УМВД России по Твери, с 2017-го — УМВД по Астраханской области.

В агенстве узнали, что Мешков в Астаханской области «проработал не так долго и не имеет своей команды, которую мог бы перевести в Екатеринбург для проведения оперативных реформ».



Инсайдер в полиции Астрахани рассказал о тесных отношениях Мешкова со Следственным комитетом, хотя МВД и СКР обычно конкурируют.