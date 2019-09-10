Польша предложила научить украинских чиновников дипломатии

Польское Министерство иностранных дел ведет переговоры с Украиной об организации обучения для украинских чиновников в Дипакадемии МИД Польши. Об этом сообщил глава МИД республики Яцек Чапутович.

"Мы предложили обучение новым украинским элитам здесь, в Дипломатической академии, в виде курсов подготовки к политической жизни в своей стране", - сказал глава польского МИД, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам министра, благодаря подобному сотрудничеству украинские чиновники могли бы ближе познакомиться с польской системой госслужбы: "Это позволит им лучше представлять свое государство", - пояснил Чапутович.