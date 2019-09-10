Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.

Главой государства предложены:

—действующий глава Крыма Сергей Аксенов (представитель партии "Единая Россия"),

—депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко (представитель КПРФ),

—депутат Госдумы Павел Шперов (представитель ЛДПР).

В воскресенье. 8 сентября, в единый день голосования прошли выборы в Госсовет Республики Крым. Победу одержала "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР получила 10 мест, КПРФ — пять. Итоговая явка на выборах составила 33,28%.