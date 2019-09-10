Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона
10 сентября 2019, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
Главой государства предложены:
—действующий глава Крыма Сергей Аксенов (представитель партии "Единая Россия"),
—депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко (представитель КПРФ),
—депутат Госдумы Павел Шперов (представитель ЛДПР).
В воскресенье. 8 сентября, в единый день голосования прошли выборы в Госсовет Республики Крым. Победу одержала "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР получила 10 мест, КПРФ — пять. Итоговая явка на выборах составила 33,28%.