Олег Смоленков уехавший из России в Черногорию и после в США, которого СМИ назвали возможным агентом ЦРУ, никогда не работал в Управлении делами президента Российской Федерации. Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков никогда не работал в управделами президента России.

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

Телекомпания CNN 9 сентября сообщила, что разведка США в 2917 году вывезла из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Имя шпиона CNN не называет, но отмечает, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". Газета The New York Times добавила, что шпион занимал должность такого уровня, что у него был доступ в Кремль.

СМИ пишут, что Смоленков с семьей уехал в Черногогию на отдых, но в Россию не вернулся. Позже появилась информация, что женщина с таким именем, как супруга Смоленкова, приобрела дом в одном из городов США.

Бывший начальник ЦОС ФСБ РФ генерал-майор Александр Михайлов считает, что "утечка" данных в американских СМИ о российском шпионе, который занимал "влиятельную должность" в российском правительстве, может быть элементом информационной войны.