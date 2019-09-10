Бывший начальник ЦОС ФСБ РФ генерал-майор Александр Михайлов считает, что "утечка" данных в американских СМИ о российском шпионе, который занимал "влиятельную должность" в российском правительстве, может быть элементом информационной войны.

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

Газета The New York Times написала, что агент ЦРУ был завербован в России несколько десятилетий назад. В последнее время шпион ЦРУ имел доступ в Кремль на высочайшем уровне.

Телеканал CNN сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. Михайлов заявил, что эта информация подлежит доскональной проверке. По словам генерала, вероятно, этим сейчас и занимаются компетентные органы.

"Однако пока это больше похоже на элемент информационной войны, целью которой является либо создание очередного витка напряженности в отношениях между США и Россией, либо дискредитация конкретных людей и их коллег по службе", - цитирует РИА Новости Александра Михайлова.

СМИ пишут, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем в посольстве РФ в США и аппарате правительства России.