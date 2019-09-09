В Роскомнадзоре заявили о вмешательстве Google и Facebook в выборы

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компании Google и Facebook нарушили законный день тишины и разместили агитационную рекламу в запрещенные для этого дни 7 и 8 сентября.

Жаров назвал подобные действия компаний «двойными стандартами», передаёт РенТВ. Глава ведомства выразил мнение, что это было сделано намеренно с целью повлиять на результаты выборов в день голосования в России.

Сообщается, что Роскомнадзор намерен передать сведения о нарушениях закона в парламент страны, после чего депутаты оценят, было ли вмешательство в выборы со стороны компаний.