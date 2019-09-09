В Госдуме выступили за военное сотрудничество Франции и России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил заявление министра обороны Франции Флоранс Парли о том, что Париж выступает за сотрудничество с Москвой по геостратегическим вызовам.

Шойгу: Минобороны России готово к тесному сотрудничеству с Францией

Чепа заявил, что сейчас век развития различных технологий, поэтому диалог между странами необходим. По его словам, сейчас "появляются естественные угрозы гонки вооружений". Он считает, что нельзя, чтобы мир развивался только в интересах одной страны или нескольких отдельно взятых стран.

"Нужно комплексное развитие в интересах всего человечества. Такие диалоги очень важны: мы можем говорить не только о терроризме, о каких-то сегодняшних угрозах - надо говорить в целом и смотреть в будущее",- передаёт его слова RT.