Шойгу: Минобороны России готово к тесному сотрудничеству с Францией

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия готова тесно сотрудничать с военным ведомством Франции, если они согласны на взаимный контакт. Об этом глава Минобороны сообщил на встрече с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли.

"Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области. Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги", - передаёт слова Шойгу ТАСС.

Министр напомнил, что возобновить контакты двух ведомств было решено президентами России и Франции на встрече в Брегансоне, 19 августа. По его словам, уже был проделан "достаточно хороший путь" для сближения взглядов обеих стран в вопросах безопасности.

"Практически во всех вопросах наши позиции близки. Конечно, полного совпадения мнений быть не может. Однако, полагаю, основа для уважительного разговора и готовности к диалогу по урегулированию разногласий налицо", - отметил глава российского ведомства.