В понедельник, 9 сентября, Минобороны РФ опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы, посвященные пакту о ненападении между Германий и СССР ("пакт Молотова — Риббентропа"), заключенному в Польше в 1993 году.

"На сайте Минобороны России к 80-летию со дня подписания пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом открыт новый мультимедийный раздел с рассекреченными уникальными документами ... раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подписанные документы содержат информацию о подготовке к заключению договора и описывают ситуацию в Европе накануне войны и боевые действия в Польше.

В тексте начальник главного политуправления Красной Армии Льва Мехлиса говорит о "неподдельном энтузиазме", с которым украинцы встречали советскин войска, разоружении местными жителями отдельных подразделений польской армии и их заинтересованности в жизни СССР.

"... наиболее вероятной угрозой для СССР в этот период является не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, находящаяся "в орбите" фашистского блока", - отметили военные эксперты при изучении.