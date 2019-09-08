По первым подсчетам, Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов лидирует на выборах главы Санкт-Петербурга по итогам подсчета 0,1% протоколов участковых избирательных комиссий. В воскресенье, 8 сентября, в Единый день голосования в России, жители северной столицы выбирают губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.

Согласно данным на мониторах Центризбиркома, лидирует выдвинутый в порядке самовывижения врио губернатора Санкт-Петербурга Беглов. Беглов набирает 83,61% голосов избирателей, - сообщает "Интерфакс".

Кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов на втором месте, он набирает 11,23% голосов.

За Надежду Тихонову от "Справедливой России" проголосовали 5,16% избирателей.