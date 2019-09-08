Один из обменяных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой

Думал будут бить, но к нему относились нормально. Осужденный за содействие террористической деятельности украинский студент Павел Гриб рассказал киевским СМИ о жизни в заключении.

В заключении Павел Гриб провел чуть больше двух лет. В минувшую субботу он был обменян вместе с другими украинцами.

По словам украинца, к нему относились нормально. Из всех развлечений у него было только радио и книги. Радио он не сумел включить.

Единственное, что ему не понравилось — качество хлеба в одном из мест содержания. Он был сыроватым.

Рассказывая о процедуре обмена, студент рассказал, что был разбужен в час ночи, подумал, что будут бить. Но его вывели из камеры, и он присоединился к остальным упомянутым в списке.

В минувшую субботу Россия и Украина обменялась удерживаемыми лицами. Принципом обмена стала формула «35 на 35» по количеству человек.