Путин лично не знает, за кого проголосовал на выборах в Мосгордуму
8 сентября 2019, 17:51 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Президент России принял участие в выборах в столичный парламент. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. После своего волеизъявления Владимир Путин прокомментировал свой выбор.
В нынешнее воскресенье по всей стране проходит единый день голосования. Владимир Путин явился на участок, как житель Москвы.
После заполнения необходимых документов, и принятии выбора, российский лидер вышел к журналистам. Те его спросили за кого он проголосовал.
ЦИТАТА БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА
Вопрос: Владимир Владимирович, Вы знаете кандидата, за которого проголосовали, лично?
В.Путин: Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек.
В воскресных выборах избиратели голосовали за кандидатов на посты руководителей субъектов РФ, членов парламентов, градоначальников. Кроме того, проходили дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.