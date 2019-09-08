Путин лично не знает, за кого проголосовал на выборах в Мосгордуму

Президент России принял участие в выборах в столичный парламент. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. После своего волеизъявления Владимир Путин прокомментировал свой выбор.

В нынешнее воскресенье по всей стране проходит единый день голосования. Владимир Путин явился на участок, как житель Москвы.

После заполнения необходимых документов, и принятии выбора, российский лидер вышел к журналистам. Те его спросили за кого он проголосовал.

ЦИТАТА БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА

Вопрос: Владимир Владимирович, Вы знаете кандидата, за которого проголосовали, лично?

В.Путин: Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек.

В воскресных выборах избиратели голосовали за кандидатов на посты руководителей субъектов РФ, членов парламентов, градоначальников. Кроме того, проходили дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.