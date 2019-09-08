600 наблюдателей-общественников работают на избирательных участках на Кубани

На избирательных участках Краснодарского края работают наблюдатели от партии и 600 человек от общественных организаций. Их цель следить за избирательным процессом и предотвращать возможные нарушения в единый день голосования.

Также продолжают работать ситуационный-мониторинговый центр и «горячая линия» для избирателей, на которую продолжают поступать вопросы рассказала редседатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

– У нас несколько направлений работы с избирателями и избирательными участками. Во-первых, создан ситуационный-мониторинговый центр как в Общественной палате РФ. По новостям из СМИ или из соцсетей ситуационный центр принимает решения, что делать дальше. Также есть специальная телефонная линия – она будет работать весь день.

- С 8 августа работает «горячая линия» для избирателей. На сегодняшний день поступило 16 обращений: в большинстве они организационного характера. Сегодня появились обращения, что люди пришли на избирательные участки, а там нет выборов. Мы в свою очередь объясняем, что выборы в их районе не проводятся.