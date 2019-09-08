В штатном режиме проходят выборы на Кубани

539 избирательных компаний проходят в Краснодарском крае. В этот день выберут депутатов различных уровней а также глав поселееий.

Проголосовать смогут более 2 млн человек. Для них оборудовано 1786 избирательных участков. Большинство из них оснащены системой ГАС «Выборы», 87 – комплексами обработки избирательных бюллетеней.

Председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев рассказал, что выборы проходят в штатном режиме, в районах работают наблюдатели, они следят за ходом голосования и за жалобами.

– По информации из муниципальных образований и от членов мониторинговой группы, выборы в крае проходят в штатном режиме. К данному моменту обращений по поводу нарушений ни по «горячей линии», ни к членам мониторинговой группы на местах не было.

Мы намерены продолжать свою работу до 20 часов, чтобы избирательный процесс прошел прозрачно, открыто и с возможностью контроля со всех сторон: не только со стороны наблюдателей от партии, но и со стороны общественности.

Также стоит отметить, что члены Совета при губернаторе, которые делегированы в мониторинговую группу общественного наблюдения за выборами, сейчас работают в ряде муниципальных образований. Например, в Усть-Лабинском, Динском и Абинском районах. Кроме того, наш представитель работает в составе мониторинговой группы непосредственно в избирательной комиссии Краснодарского края, осуществляя мониторинг интернет-ресурсов с целью выявления жалоб, нарушений, которые могли быть на выборах.