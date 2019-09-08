//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

В штатном режиме проходят выборы на Кубани

8 сентября 2019, 13:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В штатном режиме проходят выборы на Кубани
Андрей Зайцев
539 избирательных компаний проходят в Краснодарском крае. В этот день выберут депутатов различных уровней а также глав поселееий.
 
Проголосовать смогут более 2 млн человек. Для них оборудовано 1786 избирательных участков. Большинство из них оснащены системой ГАС «Выборы», 87 – комплексами обработки избирательных бюллетеней.
 
Председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев рассказал, что выборы проходят в штатном режиме, в районах работают наблюдатели, они следят за ходом голосования и за жалобами.
 
– По информации из муниципальных образований и от членов мониторинговой группы, выборы в крае проходят в штатном режиме. К данному моменту обращений по поводу нарушений ни по «горячей линии», ни к членам мониторинговой группы на местах не было.
 
Мы намерены продолжать свою работу до 20 часов, чтобы избирательный процесс прошел прозрачно, открыто и с возможностью контроля со всех сторон: не только со стороны наблюдателей от партии, но и со стороны общественности.
 
Также стоит отметить, что члены Совета при губернаторе, которые делегированы в мониторинговую группу общественного наблюдения за выборами, сейчас работают в ряде муниципальных образований. Например, в Усть-Лабинском, Динском и Абинском районах. Кроме того, наш представитель работает в составе мониторинговой группы непосредственно в избирательной комиссии Краснодарского края, осуществляя мониторинг интернет-ресурсов с целью выявления жалоб, нарушений, которые могли быть на выборах.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//новости партнеров

600 наблюдателей-общественников работают на избирательных участках на Кубани

600 наблюдателей-общественников работают на избирательных участках на Кубани 14:09

На избирательных участках Краснодарского края работают наблюдатели от партии и 600 человек от общественных организаций. >>
В штатном режиме проходят выборы на Кубани

В штатном режиме проходят выборы на Кубани 13:49

539 избирательных компаний проходят в Краснодарском крае. В этот день выберут депутатов различных уровней а также глав поселееий. >>
Юрий Бурлачко и Иван Демченко провели выездной прием граждан в Анапе

Юрий Бурлачко и Иван Демченко провели выездной прием граждан в Анапе 06.09 17:57

Сегодня рабочий день председателя ЗСК Юрия Бурлачко прошел в Анапе. Спикер краевого парламента и депутат Государственной Думы от Краснодарского края Иван Демченко провели очередной совместный выездной прием граждан в городе-курорте – это курируемая ими территория. >>
Судебные приставы ликвидировали стихийную свалку в Краснодарском крае

Судебные приставы ликвидировали стихийную свалку в Краснодарском крае 06.09 10:38

В Отрадненском районе Краснодарского края благодаря профессионализму судебного пристава ликвидирована стихийная свалка. >>
В Краснодаре впервые состоится туристический фестиваль «ЛОКАЦИЯ.ЮГ»

В Краснодаре впервые состоится туристический фестиваль «ЛОКАЦИЯ.ЮГ» 06.09 10:31

Илья Шакалов, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края: «ЛОКАЦИЯ.ЮГ» - открытая площадка для обсуждения реальных проблем и возможностей туризма и образования в новых условиях, обмена практиками и создания эффективного сотрудничества. >>
Бездомные землевладельцы

Бездомные землевладельцы 04.09 22:13

В Динском районе Краснодарского края людям продали под строительство коттеджей земли, предназначенные для сельскохозяйственного производства. >>

//новости партнеров

Выселенный приставами в Сочи онкобольной отказался от жилья

Выселенный приставами в Сочи онкобольной отказался от жилья 04.09 18:25

Судебные приставы выселили супругов Андрея и Наталью Мартыновых из пансионата «Нептун», где им выделили жильё взамен дома, снесенного в 2011 году под строительство объекта Олимпиады. >>
На строительство соцобъектов — 7,7 миллиарда рублей

На строительство соцобъектов — 7,7 миллиарда рублей 04.09 00:53

Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание по вопросам возведения школ, детских садов и малобюджетных спорткомплексов. >>
Достойные результаты

Достойные результаты 04.09 00:51

Первые итоги реализации мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода» подвели на всероссийском селекторном совещании, которое прошло под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ России Максима Егорова. >>
Ради завтрашнего дня

Ради завтрашнего дня 04.09 00:49

В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой прошло традиционное совещание научно-педагогической общественности Кубани. Участие в нем принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. >>
Почетен труд нефтяника и газовика

Почетен труд нефтяника и газовика 04.09 00:46

Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко поздравил с профессиональным праздником работников предприятий и организаций нефтяной и газовой отрасли Кубани. Торжественное мероприятие состоялось в Краснодаре. >>
Для медицинских кабинетов — новые комплекты

Для медицинских кабинетов — новые комплекты 04.09 00:45

На хуторе Школьном Краснодарского края, на территории средней общеобразовательной школы №59, состоялась передача комплектов оборудования для школьных медицинских кабинетов. >>

//Новости ADWILE

Всегда на страже

Всегда на страже 04.09 00:42

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с первым заместителем командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ Евгением Меркушиным. >>
Акцент — на качество

Акцент — на качество 04.09 00:40

Подготовку к новому учебному году обсудил со своими заместителями и главами муниципальных образований губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе часа контроля. >>
Нет ничего невозможного

Нет ничего невозможного 04.09 00:38

О популяризации предпринимательства на Кубани журналистам печатных и электронных СМИ рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края Виталий Воронов. >>
Судебные приставы пополнили государственный бюджет на 5,5 миллионов рублей

Судебные приставы пополнили государственный бюджет на 5,5 миллионов рублей 03.09 18:20

Благодаря профессионализму судебных приставов государственный бюджет пополнился на 5,5 миллионов рублей. >>
Оставленную новорожденную девочку навестили сотрудники следственного отдела

Оставленную новорожденную девочку навестили сотрудники следственного отдела 03.09 18:15

Сотрудники Следственного отдела по Усть-Лабинскому району СКР по Краснодарскому краю навестили новорожденную девочку, которую 31 августа 2019 года мать оставила в коридоре больницы. >>
Как наладить бизнес-процессы как «часовой механизм»? Читайте!

Как наладить бизнес-процессы как «часовой механизм»? Читайте! 02.09 16:34

Давайте поговорим об ошибках бизнесмена, а именно о том, что, зачастую, руководители считают себя незаменимыми сотрудниками, но никак не руководителями и лидерами компании! >>

//Новости МирТесен

Юрий Бурлачко поздравил студентов и преподавателей с Днем знаний

Юрий Бурлачко поздравил студентов и преподавателей с Днем знаний 02.09 15:10

Сегодня председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравил студентов и преподавателей КубГАУ с Днем знаний и началом нового учебного года. Торжественное мероприятие состоялось в Музыкальном театре Краснодара. >>
Установлена личность женщины оставившей ребенка в коридоре больницы

Установлена личность женщины оставившей ребенка в коридоре больницы 02.09 10:35

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по Краснодарскому краю в ходе доследственной проверки установлена личность женщины, оставившей свою новорожденную дочь в коридоре лечебного учреждения, ей оказалась 33-летняя местная жительница. >>
Должник-скандалист стал пешеходом

Должник-скандалист стал пешеходом 02.09 10:30

Лишние неприятности принесла жителю Курганинского района агрессия, проявленная в отношении судебных приставов. Завидная энергия принесла бы положительные плоды, если бы была направлена на погашение задолженности, - отмечают в региональном ведомстве. >>

//Новости партнеров

Курсанты авиационного училища приняли присягу

Курсанты авиационного училища приняли присягу 31.08 22:54

Председатель комитета ЗСК по военным вопросам Евгений Шендрик по поручению спикера краевого парламента Юрия Бурлачко принял участие в ритуале приведения к военной присяге курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова набора 2019 года. >>
На большом педагогическом совете обсудили проблемы образования

На большом педагогическом совете обсудили проблемы образования 30.08 22:38

В Краснодаре прошел традиционный августовский педсовет. Участие в нем приняли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Модератором совещания выступила вице-губернатор края Анна Минькова. >>
Депутат ЗСК Иван Безуглый вручил награды лауреатам фестиваля «Казачок Тамани»

Депутат ЗСК Иван Безуглый вручил награды лауреатам фестиваля «Казачок Тамани» 30.08 22:37

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, Герой труда Кубани, казачий полковник Иван Безуглый, в рамках работы комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по военным вопросам общественной безопасности, воспитанию допризывной молодёжи и делам казачества, наградил лауреатов XXVI Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачок Тамани», посвящённого 170-летию со дня рождения Фёдора Андреевича Щербины. >>

//Новости СМИ2

Музыка родом из Австралии прозвучит в Краснодаре

Музыка родом из Австралии прозвучит в Краснодаре 30.08 17:10

Завтра, в последний день лета, в парке «Краснодар» можно будет послушать великолепные фортепианные композиции в исполнении австралийского музыканта Джексона Малэйна. >>
Профессионалы нефтяной и газовой промышленности отмечены наградами

Профессионалы нефтяной и газовой промышленности отмечены наградами 30.08 15:45

В Краснодаре отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. >>
Инновационные разработки продемонстрировали педагоги Динского района

Инновационные разработки продемонстрировали педагоги Динского района 30.08 15:43

В Динском районе Краснодарского края прошло августовское совещание педагогической общественности. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам
2

Хватит России оправдываться
3

В сети появилось видео ямы на дороге размером с дом в Казани
4

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?
5

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры