Все еще ЕдРо: ВС РФ снял с выборов в Хабаровском крае кандидатов от ЛДПР и КПРФ

Кандидаты от партий ЛДПР и КПРФ в Амурском районе Хабаровского края сняты с выборов по решению суда.

Как сообщает ИА REGNUM, снятие временное. Инцидент произошел по причине того, что кандидаты все еще являлись действующими членами партии «Единая Россия». Документы о выходе из партии власти ими так и не были оформлены. Между тем, кандидаты вступили в ряды ЛДПР и КПРФ, и на выборы пошли именно от этих политических партий. Согласно закону РФ, это является нарушением.

Напомним, сегодня, 8 сентября в Хабаровском крае проходят довыборы в Госдуму, выборы в парламенты города и края.