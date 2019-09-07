Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

Вернувшиеся домой украинцы пройдут реабилитацию. Они будут направлены в государственную клинику. Об этом заявили киевский омбудсмен Людмила Денисова и президент Украины Владимир Зеленский.

Денисова Зеленского не то опередила, не то дополнила. Некоторые украинские СМИ сначала процитировали ее слова, потом пересказали кусочек речи украинского президента.

По словам правозащитницы, прибывшие из России украинцы пройдут реабилитацию. Зеленский уточнил, что их направят в государственную клиническую больницу «Феофания».

Обмен состоялся в субботу 7 сентября. Самолет с россиянами приземлился в аэропорту «Внуково». Украинцев доставили в киевский «Борисполь». Об этом сообщалось ранее.