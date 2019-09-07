Самолёт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву
7 сентября 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Специальный борт "Россия" с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева гражданами приземлился в столичном аэропорту "Внуково".
Известно, что на борту находятся 35 человек в рамках договорённости и журналист Кирилл Вышинский, который был освобождён из - под стражи по решению суда, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" приземлился самолёт с украинскими заключёнными. Туда прибыли президент Владимир Зеленский, глава МВД Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов.
Напомним, что Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.