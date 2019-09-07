Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам

В столице Татарстана началась внутриполитическая революция. Местные жители начали кампанию по отзыву депутатов. Об этом сообщают местные СМИ.

В Казани развернулась кампания по объявлению импичмента депутатам городского парламента. Жители города недовольны новым генпланом. Они опасаются сноса своих домов и уничтожение парков.

Попытка диалога с городскими властями у людей не увенчалась успехом. Теперь жители окрестных поселков, где планируется ставшее скандальным строительство, собрали инициативную группу.

Активисты обвиняют депутатов в нежелании отстаивать интересы горожан. И теперь инициативная группа планирует запустить механизм отзыва парламентариев через суд либо при помощи референдума.