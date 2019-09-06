В Конгресс США внесена резолюция против возвращения РФ в G8

Член партии Демократов Альбио Сайрес внес в палату представителей США проект резолюции против возвращения к формату G8 с участием России. Документ опубликован на сайте конгресса.

По его мнению, участие Москвы возможно только при соблюдении определенных условий. Так, Россия должна отказаться от "оккупации" украинских территорий, а также прекратить совершать "атаки на демократии во всем мире".

В его представлении, политическая линия США предполагает, что РФ может быть возвращена в формат G7 лишь тогда, когда она примет нормы и стандарты свободных, демократических обществ, которые соблюдают остальные страны.