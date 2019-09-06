В Петербурге провели профессиональный инструктаж по фальсификации выборов

За несколько дней до выборов, членов избирательных комиссий проинструктировали, как можно сделать «незаметный вброс». Видеозапись такого инструктажа произведена на одном из участков города Санкт-Петербург.



Как пишет "Новая газета", занятие по фальсификации проводил молодой человек на протяжении часа. На вопрос о наличии камер наблюдения «лектор» пояснил, что изъятие записи производится исключительно по решению суда, от которого будут отбиваться другие «специалисты». Много правонарушений планируется совершить на выборах при помощи надомного голосования. Наблюдатели не смогут проверить всех курьеров просто физически.



Даже если такое произойдёт, группы будут разделены и наблюдатели смогут уйти только с одним или двумя курьерами. «Специалист по подделке бюллетеней» добавил, что надомное голосование позволит сделать корректировку процентов на 15 за нужного кандидата. Также вброс бюллетеней можно производить при подсчёте голосов. Никто не будет досконально следить за тем, как подсчитываются голоса и заносятся в общий протокол.



Все предлагаемые технологии уже опробованы на предыдущих выборах, и сейчас они представляют собой наибольшую угрозу для объективности избирательного процесса.



