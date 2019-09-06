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Меркель сидя прослушала гимны двух стран в Китае

6 сентября 2019, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель сидя прослушала гимны двух стран в Китае

Находящаяся с визитом в Китае канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на официальной церемонии приветствия в пятницу сидя прослушали государственный гимн Германии.

Отметим, Кэцян проявил солидарность с Меркель. Как отмечает РИА Новости, когда заиграл китайский гимн, он все же встал. По данным агентства, в целом Меркель выглядела бодрой, и признаков тремора у нее не наблюдалось.

В центр Пекина Меркель привез кортеж автомобилей, предназначенных для высшего ранга китайских чиновников "Хунци". При этом температура воздуха равнялась почти +30 градусам. После церемонии главы правительств направились на переговоры.

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//Авторы АН

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