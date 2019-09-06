Меркель сидя прослушала гимны двух стран в Китае

Находящаяся с визитом в Китае канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на официальной церемонии приветствия в пятницу сидя прослушали государственный гимн Германии.

Отметим, Кэцян проявил солидарность с Меркель. Как отмечает РИА Новости, когда заиграл китайский гимн, он все же встал. По данным агентства, в целом Меркель выглядела бодрой, и признаков тремора у нее не наблюдалось.

В центр Пекина Меркель привез кортеж автомобилей, предназначенных для высшего ранга китайских чиновников "Хунци". При этом температура воздуха равнялась почти +30 градусам. После церемонии главы правительств направились на переговоры.