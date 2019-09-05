Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на российском истребителе Су-57. Пилот рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения.

"Самолет очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается", - передаёт слова лётчика телеканал "Звезда".

Богдан отметил, что некоторым характеристики истребителя Су-57 схожи с Су-35, но самолёт удивляет своими возможностями на сверхзвуковых скоростях. По его словам, динамику разгона воздушного судна можно сравнить с гоночным болидом.

"Дичайший совершенно разгон, то есть вжимает в кресло настолько, ну просто невообразимо", - поделился он.

Отмечается, что военный самолёт Су-57 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей противника с применением систем ПВО, дальней разведки и для разрушения системы управления авиацией противника.