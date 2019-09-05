Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США
5 сентября 2019, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.
Размышлениями на тему председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации поделился на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Объективно и точно. Польское издание вынесло диагноз отношению Польши к США, а США - к Польше", - написал он, "твитнув" ссылку на статью "Визит Пенса в Варшаву показал, что США не союзник, а скорее хозяин Польши".
Объективно и точно. Польское издание вынесло диагноз отношению Польши к США, а США - к Польше. В этих отношениях нет ни намёка на самостоятельность Варшавы. Трамп может спокойно играть в гольф и туда не торопиться - поляки и так сделают все, что им скажут из Вашингтона. https://t.co/UDqpO5W3fO— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 сентября 2019 г.