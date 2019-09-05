Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

Размышлениями на тему председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации поделился на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Объективно и точно. Польское издание вынесло диагноз отношению Польши к США, а США - к Польше", - написал он, "твитнув" ссылку на статью "Визит Пенса в Варшаву показал, что США не союзник, а скорее хозяин Польши".



