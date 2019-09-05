В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии
5 сентября 2019, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
В военном ведомстве опровергли информацию о гибели трех российских военнослужащих в Сирии.
«Никаких «российских наблюдательных постов» в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации "Идлиб" не существует.
Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности.
Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов», - сообщили журналистам в Минобороны.
Ранее со ссылкой на дипломатический источник "Ведомости" опубликовали материал о том, что 4 сентября в зоне деэскалации "Идлиб" погибли трое офицеров ВС РФ.