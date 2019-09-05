Абэ предложил Путину мирный договор

Россия и Япония больше не должны медлить с заключением мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Заключение мирного договора является нашей исторической миссией", - сказал японский премьер, призвав президента России Владимира Путина "вдвоем сделать все", чтобы Токио и Москва двигались вперед к этой цели.

Также он предложил вместе взять на себя "ответственность перед историей": "Давайте заключим мирный договор и разом дадим расцвести безграничным возможностям, которые есть у народов наших стран", - заключил Абэ.