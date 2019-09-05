Правительство РФ одобрило проект закона о досрочном получении пенсий

В российском Правительстве одобрили проект закона о возможности выйти на негосударственную пенсию до срока достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно закону, право выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет - до 55 лет у женщин и 60 - у мужчин.

Отмечается, что документ даёт право получать пенсию из негосударственных фондов в более молодом возрасте могут инвалиды, работникам Крайнего Севера и другим гражданам, которые вправе получать досрочные страховые пенсии из ПФР, передает РИА Новости.

Теперь при назначении выплат из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) предлагается не учитывать продолжительность трудового стажа и других видов деятельности, во время которых уплачивались страховые взносы.

В Правительстве отметили, что новый законопроект должен стимулировать население к накоплению негосударственной пенсии. Проект направлен на увеличение доходов граждан на пенсии.