Путин предложил Трампу приобрести у России гиперзвуковое оружие
5 сентября 2019, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу приобрести у России новейшие вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие. Об этом глава государства рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Путин объяснил, что в ходе последней встречи с американскими партнерами в Осаке поднимался вопрос о том, как зачесть современное российское оружие, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, в общие договоренности, учитывая, что ни у кого в мире больше такого оружия нет.
"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим. Правда, они говорят, что они сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут, но зачем тратить деньги, когда мы уже потратили, и с них можем что-то получить", - передаёт слова Путина ТАСС.
Президент РФ отметил, что данное предложение прозвучало с целью создания равновесия, а не в ущерб чей-то безопасности. Путин добавил, что США пока молчат в ответ на предложения России по сдерживанию гонки вооружений, кроме того говорят о планах размещения оружия в космосе, что может существенно повлиять на мировую безопасность.