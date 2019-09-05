Путин предложил Трампу приобрести у России гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу приобрести у России новейшие вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие. Об этом глава государства рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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Путин объяснил, что в ходе последней встречи с американскими партнерами в Осаке поднимался вопрос о том, как зачесть современное российское оружие, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, в общие договоренности, учитывая, что ни у кого в мире больше такого оружия нет.

"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим. Правда, они говорят, что они сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут, но зачем тратить деньги, когда мы уже потратили, и с них можем что-то получить", - передаёт слова Путина ТАСС.

Президент РФ отметил, что данное предложение прозвучало с целью создания равновесия, а не в ущерб чей-то безопасности. Путин добавил, что США пока молчат в ответ на предложения России по сдерживанию гонки вооружений, кроме того говорят о планах размещения оружия в космосе, что может существенно повлиять на мировую безопасность.