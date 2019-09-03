Зеленский запретил прессе фотографировать его ребенка

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс. Об этом написала на своей странице в социальной сети Instagram супруга украинского лидера Елена Зеленская.

Главу Украины Владимира Зеленского крайне возмутило появление журналистов на школьной линейке сына, сообщили украинские "Вести". Президент Незалежной запретил репортерам снимать ребенка и потребовал убрать камеры.

Жена главы государства Елена Зеленская попросила о том же: "Уберите камеру", - сказала первая леди Украины и закрыла ее рукой. "Зачем вы моего сына снимаете?", - задал вопрос журналистам сам Зеленский, пишет МК.