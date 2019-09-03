Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за несоблюдение своих обязанностей
3 сентября 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания раскритиковал деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. Мутко отметил, что на него поступает множество жалоб после наводнений.
"Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы ... уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он [мэр Тулуна Юрий Карих]не хочет этого делать. Но вы то получаете зарплату. Вы собирательный образ ...", - передают слова вице-премьера "Вести".
Мутко заявил, что во время наводнения следует находиться в Тулуне, чтобы быстрее решать текущие вопросы. По его словам, не местные бизнесмены должны жаловаться и красноречиво выступать на встречах, а он.
"Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области ... Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям", - заключил он.
Бизнесмены заявили, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств.