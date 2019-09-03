Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за несоблюдение своих обязанностей

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания раскритиковал деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. Мутко отметил, что на него поступает множество жалоб после наводнений.

Путин охарактеризовал чиновницу, назвавшую жителей Тулуна "быдлом", "непорядочным человеком" и намекнул на ее увольнение

"Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы ... уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он [мэр Тулуна Юрий Карих]не хочет этого делать. Но вы то получаете зарплату. Вы собирательный образ ...", - передают слова вице-премьера "Вести".

Мутко заявил, что во время наводнения следует находиться в Тулуне, чтобы быстрее решать текущие вопросы. По его словам, не местные бизнесмены должны жаловаться и красноречиво выступать на встречах, а он.

"Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области ... Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям", - заключил он.

Бизнесмены заявили, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств.